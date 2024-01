AHI, NADAL! – IL TENNISTA SPAGNOLO È STATO SCONFITTO NEI QUARTI DI FINALE A BRISBANE DALL’AUSTRALIANO THOMPSON, DOPO UNA MARATONA DI OLTRE TRE ORE – MA LA PESSIMA NOTIZIA È CHE RAFA HA ACCUSATO UN DOLORE ALL’ANCA. UN PROBLEMA SIMILE A QUELLO CHE LO HA TENUTO LONTANO DAI CAMPI PER UN ANNO: “DEVO VEDERE COME MI SVEGLIO, SPERO DI POTER GIOCARE GLI AUSTRALIAN OPEN” – VIDEO

rafa nadal contro Jordan Thompson a brisbane 2

Una lotta pazzesca, all’insegna della qualità, con Nadal alla fine costretto a cedere dopo 3 ore e 25 minuti. Jordan Thompson, australiano numero 43 del mondo, vince la partita più bella di questo inizio di 2024, fermando la corsa di Rafa ai quarti di Brisbane in rimonta (5-7 7-6 6-3) annullando tre match point nel secondo set, sotto gli occhi di Jude Law.

I rimpianti per il maiorchino non mancano (dritto comodo in corridoio sul 6-4 al tie break), ma il merito di Thompson è quello di aver giocato una partita straordinaria, puntando su un tennis aggressivo e anche vincendo punti pesanti in difesa.

rafa nadal contro Jordan Thompson a brisbane 1

Dopo aver battuto Thiem e Kubler, Nadal trova la prima sconfitta nella sua nuova vita nel circuito: per Rafa anche qualche problema, con tanto di trattamento negli spogliatoi nel terzo set per un fastidio all’anca. Thompson raggiunge Dimitrov in semifinale, l’altra sfida sarà tra Rune e Safiullin.

Il fastidio all'anca preoccupa Nadal, che ha parlato così dopo il match: "Devo vedere come mi sveglio domani. Spero che non sia niente di grave e spero di poter avere la possibilità di allenarmi la prossima settimana e giocare a Melbourne, ma in questo momento non sono sicuro al 100% di nulla".

C'è apprensione soprattutto per il fatto che il dolore è in una zona simile a quella dell'anno scorso: "Ma è diverso: l'anno scorso era il tendine, ora mi sembra più a livello muscolare. Ma ovviamente il fatto che sia in una zona simile all'anno scorso mi preoccupa più del normale".

