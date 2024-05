4 mag 2024 15:20

AHI, SINNER! L'ANCA SBILENCA NON FARA' PARTECIPARE JANNIK AGLI INTERNAZIONALI DI ROMA (PENSA QUELLI CHE SI SONO SCAPICOLLATI A COMPRARE I BIGLIETTI!) - IL TENNISTA ALTOATESINO DOVRA' STARE A RIPOSO PER 15 GIORNI A CAUSA DELLO STESSO PROBLEMA ALL'ANCA CHE LO PORTATO AL RITIRO DAL TORNEO DI MADRID: "SONO TRISTE MA VERRO' A ROMA PER QUALCHE GIORNO. LAVORO PER ESSERE PRONTO AL ROLAND GARROS DI PARIGI..."