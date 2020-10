TRUMP NON A CASO HA RIMANDATO DI UN GIORNO L’ANNUNCIO DI ESSERE INFETTO. I CONTRASTI NEL SUO INNER CIRCLE SONO VIOLENTISSIMI. IVANKA E IL MARITO SONO PER UN ABBASSAMENTO DEI TONI. MELANIA È INVIPERITA PER LA RELAZIONE (UNA DELLE TANTE) DI TRUMP CON LA CONSIGLIERA ED EX MODELLA HOPE HICKS CHE L’HA CONTAGIATO (E LUI SAPEVA DELLA SUA POSITIVITÀ). MA DONALD NON PUÒ STERZARE COME BORIS JOHNSON E AMMETTERE: HO SBAGLIATO A NEGARE IL VIRUS. PER TRUMP, PRIVO DEI DUELLI TV, LA RIMONTA DIVENTA DIFFICILE…