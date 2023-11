7 nov 2023 18:56

AIUTO, IL PNRR S’È PERSO PER STRADA: MILLE PROGETTI PER 250 MILIONI SEMBRANO SCOMPARSI DAI RADAR - I SINDACI DECARO E GUALTIERI CHIEDONO AL GOVERNO DI SALVARE I PROGETTI ESCLUSI DAL PNRR. I TEMPI SONO STRETTISSIMI. PERCHÉ LA TRATTATIVA TRA L’ESECUTIVO E BRUXELLES SULLA REVISIONE DEL PIANO POTREBBE CHIUDERSI A FINE NOVEMBRE PRIMA DEL VIA LIBERA DELL’ECOFIN, IN CALENDARIO L’8 DICEMBRE…