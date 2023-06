COME MAI A UN AITANTE VENTENNE VENGONO I CRAMPI? SOLO PROBLEMI DI IDRATAZIONE O NON HA SAPUTO GESTIRE LA TENSIONE?

alcaraz djokovic

Come mai a un ragazzo di 20 anni vengono i crampi dopo più di ore di partita? Stava diventando una delle sfide più leggendarie del tennis la semifinale del Roland Garros tra Alcaraz e Djokovic. Un set pari e un rodeo di sombreri, palle corte, smorzate e recuperi miracolistici quando durante il primo game del terzo set il giovane Carlitos si è bloccato improvvisamente accusando dei crampi alla mano e alla gamba destra. Alcaraz ha ricevuto un trattamento medico che il regolamento non consente. Per tale ragione, ha perso un game a tavolino. Da quel momento non c'è stata più storia. Djokovic ha chiuso la gara in quattro set e si è garantito la finale a Parigi.

alcaraz crampi

I crampi non sono una novità per lo spagnolo che ha sofferto del medesimo problema anche contro Sinner a Miami. Quali sono le ragioni? Una pessima gestione della tensione o una cattiva idratazione del corpo visto che in condizioni di grande umidità si suda tantissimo? Ai vecchi amanti del tennis sarà tornato in mente l’allora 17enne “Michelino” Chang al Roland Garros del 1989 quando nel pieno della battaglia contro Ivan Lendl veniva pizzicato dalle telecamere mentre al cambio campo mangiava pezzettini di banana per reintegrare sali minerali e potassio al fine di evitare i crampi...

alcaraz crampi alcaraz con i crampi djokovic