DA ALCARAZ A SINNER, COME MAI I BIG DEL TENNIS STANNO ACCUSANDO INFORTUNI A RAFFICA? – IVAN LJUBICIC, EX COACH DI FEDERER, SU "SKY SPORT" SPIEGA CHE A INCIDERE E’ ANCHE IL CAMBIO DI SUPERFICIE, DAL CEMENTO ALLA TERRA - “I GIOCATORI SI MUOVONO SEMPRE DI PIÙ E COLPISCONO SEMPRE PIÙ FORTE E A UN CERTO PUNTO È IL CORPO A DIRGLI BASTA” – SINNER E I PRECEDENTI PROBLEMI ALL’ANCA (CHE COLPISCONO UNA PERCENTUALE CHE VARIA DALL'8% AL 27% DEI GIOCATORI DI TENNIS)

Ivan Ljubicic, in diretta a Sky Sport 24 un’ora prima dell’annuncio del ritiro di Sinner da Roma, ha anche spiegato il perché degli infortuni che stanno colpendo diversi big: “Il cambio di superficie da cemento a terra, dove si scivola (un problema per chi ha dolore all’anca come Sinner) o le palle sono più pesanti perché prendono umidità dalla terra (sollecitando di più gomito e braccio, come successo ad Alcaraz). I giocatori si muovono sempre di più e colpiscono sempre più forte e a un certo punto è il corpo a dirgli basta”.

Ljubicic: “In questo periodo della stagione i giocatori sono più attenti”

Ivan Ljubicic, intervenuto a Sky Sport 24: “Il problema di Jannik non è grave, ma importante e da non sottovalutare. C’è il Roland Garros alle porte, Wimbledon è dietro l’angolo e le Olimpiadi subito dopo. Abbiamo visto quanti ritiri ci sono stati a Madrid, diciamo che i giocatori in questa fase della stagione sono più sensibili del solito e attenti a cosa gli dice il corpo”.

Sinner, domani conferenza alle 15 al Foro Italico

Come anticipato dal presidente della FITP, Angelo Binaghi, Sinner è comunque atteso domani a Roma. L'azzurro terrà una conferenza stampa alle ore 15 presso la sala stampa del Foro Italico e farà il punto sulle sue condizioni di salute

Binaghi: "Sinner? Dispiace, domani sarà a Roma e parlerà"

"Sinner l'ho sentito, certamente, dispiace ma sono cose che succedono anche nelle migliori famiglie. E' giusto rispettare fino in fondo Jannik che domani sarà a Roma e parlerà. Aspettiamo 24 ore. E' giusto che sia lui a dirvi cosa è successo e come si sente". Così Angelo Binaghi, presidente della Fitp, commenta all'ANSA l'assenza del tennista azzurro dal master mille di Roma. "Comunque gli Internazionali saranno da record e questo è dovuto a un momento pazzesco che stiamo vivendo - ha aggiunto -. La passione per il tennis non cambia anche se Jannik disgraziatamente questo torneo non può farlo. Il trend e i numeri sono incredibili. Abbiamo tanti italiani in gara, faremo il tifo per gli altri"

"Problemi all'anca tra l'8 e il 27% dei tennisti"

"Le problematiche all'anca sono state segnalate in una percentuale che varia dall'8% al 27% dei giocatori di tennis" ha spiegato all'Adnkronos Salute Andrea Bernetti, vice presidente della Società italiana di medicina fisica e riabilitativa (Simfer). Il numero di infortuni all'anca nei giocatori di tennis professionisti maschili "è aumentato da meno di 10 nel 2012 a oltre 150 nel 2016. Nella storia dell'Atp Tour, diversi famosi giocatori professionisti classificati tra i primi 10 (tra cui Magnus Norman, Gustavo Kuerten, Lleyton Hewitt, Andy Murray, Bob Bryan e Tommy Haas) hanno subito infortuni all'anca", ricorda Bernetti.

