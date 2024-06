4 giu 2024 10:15

ALDO E BASSI - ALDO MONTANO SI È OPERATO ALL'ANCA: L'EX SCHERMIDORE HA PUBBLICATO DALL'OSPEDALE ANCHE UNA FOTO DELLA PROTESI CHE GLI HANNO INSERITO: "SONO STATI 5 ANNI NON FACILI. LO SPORT FA BENE MA NON ESAGERATE" - GLI INFORTUNI ALL'ANCA SONO UNA PIAGA PER GLI SPORTIVI, IN PARTICOLARE I TENNISTI, COME SINNER, NADAL E MURRAY, MA ANCHE PER I CALCIATORI E I GIOCATORI DI BASKET…