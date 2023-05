12 mag 2023 18:23

ALL'IMPROVVISO UN URLO SCUOTE IL PIETRANGELI: "DAJE, FABIO, E' UNA PIPPA" - FABIO FOGNINI PRENDE A PALLETTATE KECMANOVIC (6-3; 7-6 E 42 COLPI VINCENTI) E VEDE ALL'ORIZZONTE LA SFIDA CON RUNE – IL TENNISTA LIGURE A "SKY": “TORNO A VEDERE LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL. DOPO L’INFORTUNIO NON SONO ANCORA AL 100%, MA IL PIEDE REGGE E STO COLPENDO BENE LA PALLA. IL RANKING L'HO PERSO NEL MOMENTO PIÙ IMPORTANTE DELLA STAGIONE, MA NON RISPETTA IL MIO GIOCO” – FOTO BY MEZZELANI+VIDEO