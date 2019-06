ALL YOU NEED IS KLOPP! IL LIVERPOOL E’ CAMPIONE D’EUROPA - UN RIGORE DI SALAH ASSEGNATO DOPO 20 SECONDI E UN GOL DI ORIGI REGALANO AI REDS LA 6° COPPA DEI CAMPIONI (DAVANTI SOLO IL MILAN CON 7 E IL REAL CON 13) – FINISCE LA MALEDIZIONE PER KLOPP CHE CONQUISTA IL SUO PRIMO TITOLO INTERNAZIONALE DOPO – L'INVASIONE HOT E IL FINALE CON "YOU'LL NEVER WALK ALONE" DA BRIVIDI - CARESSA COMMOSSO: "ALLA NOSTRA ETA' PIANGIAMO PER IL CALCIO E NE ANDIAMO ORGOGLIOSI" - VIDEO

A Madrid apre la partita un rigore di Salah, assegnato dopo 21 secondi e realizzato dopo 108. Il Tottenham controlla il ritmo del gioco ma manca sempre il guizzo finale per il pari. A tre minuti dal novantesimo Origi trova il gol del raddoppio. Per il Liverpool è la sesta Champions, al terzo posto assoluto dietro solo a Milan (7) e Real (13), staccate a cinque Barça e Bayern. Primo titolo internazionale per Klopp

E alla settima finale, Jurgen festeggiò. La maledizione di Klopp finisce nella notte del Wanda Metropolitano di Madrid. Per sei volte al tecnico tedesco era toccato incamminarsi a testa bassa per ricevere la medaglia d'argento. Che fosse Champions, Europa League o una coppa nazionale, con il Borussia Dortmund o con il Liverpool, da favorito o da underdog, il finale era stato sempre lo stesso. Stavolta no. Alla BBC, Klopp aveva confessato cosa gli avrebbe ordinato papà Norbert prima della sfida con il Tottenham, se fosse ancora vivo (è morto prima che diventasse un allenatore di calcio ndr). "Vincila stavolta, Jurgen". Un dialogo immaginario, ma lui ha obbedito lo stesso. Il Liverpool è campione d'Europa, Jurgen Klopp è il tecnico campione d'Europa. Il migliore, senza se e senza ma.

La Premier è ormai il campionato dei soldi, del business, degli sponsor milionari. Klopp però ci riporta indietro. A quello che in Inghilterra chiamano "pure football". La massima espressione della condivisione di fatica, sentimento, intenti comuni. Il tecnico tedesco torna infatti spesso nelle sue interviste al concetto di comunità. Che parli di politica o di calcio. Carattere ribelle, Jurgen si è dovuto imporre sin da bambino. Papà Norbert voleva si dedicasse al tennis. No way. "Non ero il tipo che poteva stare da solo ad allenarsi ore e ore. Nel calcio condividevo il tempo con i compagni ed era tutta un'altra cosa", ha recentemente raccontato in un'intervista all'Independent. Condividere. L'amore per il pallone nasce qui. A cinque anni. Per il calcio ha abbandonato pure l'idea di diventare un medico. E quando si è ritirato da calciatore, il Mainz lo ha subito spostato dal campo alla panchina, prima che tornasse sui suoi passi e decidesse di riprendere in mano i libri.

UNICO

I tifosi delle sue squadre lo hanno sempre amato. E i suoi atteggiamenti istrionici in campo e nelle interviste hanno finito per conquistare pure quelli dei rivali. Difficile trovare qualcuno cui Klopp stia antipatico. "Forse perché non avevo ancora cominciato a vincere sul serio", obietterebbe lui accompagnando la frase sibillina con la solita risata da mezzo matto. Ecco, se avete un dubbio sulla questione, quel sorriso sotto l'immancabile ciuffo biondo e gli occhi vispi, ve lo toglierebbe. No, caro Jurgen, non ce la faresti proprio a stare antipatico. Nemmeno oggi che sei lì dove tutti ti invidiano. Sul tetto d'Europa, così in alto che quasi puoi sentire papà Norbert.

