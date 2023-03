ALLARME AZZURRO - DOPO LO SFOGO DI ROBERTO MANCINI, LA FIGC STUDIA LE SOLUZIONI PER AUMENTARE L'UTILIZZO DI GIOCATORI ITALIANI IN SERIE A: DAL PROSSIMO CAMPIONATO, DENTRO OGNI ROSA DOVRANNO ESSERCI CINQUE GIOCATORI CRESCIUTI NEL VIVAIO DEL CLUB PER ALMENO 36 MESI DAI 15 AI 21 ANNI E CINQUE CONVOCABILI IN AZZURRO - SONO PREVISTE DELLE RIVOLUZIONI ANCHE NELLE SQUADRE PRIMAVERA…

1 - MANCIO SI SFOGA «ITALIA SENZA ATTACCANTI» LA FIGC STUDIA LE SOLUZIONI

Estratto dell’articolo di Alessandro Bocci per il “Corriere della Sera”

L’Italia ricomincia dall’Inghilterra, cioè da dove aveva finito, da un Europeo vinto nel tempio di Wembley a uno da cominciare a difendere nello stadio di Maradona. […] L’umore del c.t. è quello che è, più sconsolato che arrabbiato. Passano gli anni e i problemi sono sempre gli stessi. Mancano gli italiani e in questo momento manca, soprattutto, un centravanti. I numeri sono sconfortanti: dei 680 gol segnati in serie A soltanto 186 arrivano da giocatori convocabili in Nazionale […] Tra le prime 11 della serie A soltanto la Lazio ha un centravanti nostrano.

«Le soluzioni per l’Inghilterra sono tre: Scamacca, Gnonto e Retegui», dice Mancio, che nel primo allenamento ha alternato il 4-3-3 al 3-5-2. […] La crisi dei centravanti è la punta dell’iceberg, i convocabili sono circa il 35% della serie A […] La Figc sta cercando di venire incontro alle esigenze di Mancini. In collaborazione con l’Aic è allo studio un cambiamento piccolo, ma epocale: aumentare, già nella prossima stagione, da 4 a 5 il numero minimo di giocatori di interesse nazionale per ogni rosa di 25 e quelli formati nel vivaio. Regole nuove anche nelle Primavere.

2 - PUNTA DELL'ICEBERG

Estratto dell’articolo di Guglielmo Buccheri per “la Stampa”

[…] In arrivo la riforma delle rose «Un tempo anch'io dicevo che in Nazionale dovevano giocare solo ragazzi nati in Italia, ma i tempi sono cambiati: adesso anche noi dobbiamo guardare altrove», la riflessione del ct. Un piccolo, ma rivoluzionario assist è in arrivo dalla Figc che sotto la spinta dell'Associazione calciatori modificherà la formula del «4+4»: dal prossimo campionato, dentro ogni rosa da 25, dovranno esserci cinque giocatori cresciuti nel vivaio del club per almeno 36 mesi dai 15 ai 21 anni e cinque convocabili in azzurro.

Rivoluzione anche nelle formazioni Primavera, oggi composte da un numero sempre maggiore di stranieri in assenza di limiti al loro utilizzo: allo studio una formula simile a quella del "4+4" con l'età di formazione nel vivaio del club, come ipotesi, dai 14 ai 17. L'Italia spuntata, intanto, fa rotta verso l'Inghilterra.

