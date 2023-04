ALLARME ROSSO NELLA CAPITALE PER L’ARRIVO DEGLI HOOLIGAN DEL FEYENOORD! NONOSTANTE IL DIVIETO DI TRASFERTA, GLI OLANDESI, CHE IERI ERANO A SOSTENERE IL NAPOLI AL MARADONA, SI SONO MESSI IN VIAGGIO VERSO ROMA E MINACCIANO DI REPLICARE LA GUERRIGLIA DEL 2014 QUANDO DEVASTARONO LA BARCACCIA. DOMANI LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE: SUPER PRESIDIATI I CASELLI AUTOSTRADALI E LE STAZIONI TERMINI E TIBURTINA. SETACCIATI ALBERGHI E B&B…

Estratto dell’articolo di Alessia Morani e Camilla Mozzetti per il Messaggero

danni alla fontana della barcaccia

Oggi sarà il d-day, quello in cui le autorità avranno il polso reale di quanti tifosi olandesi prenderanno davvero la rotta per Roma e per l'Olimpico. A Napoli ieri sera erano meno di cinquanta, arrivati in aereo. Domani alle 21 è in programma il ritorno di Europa League tra la Roma e il Feyenoord e la tensione è alle stelle. La città sarà blindata come in occasione dei match più a rischio e questo, nonostante, la trasferta ai supporter ospiti sia stata vietata.

tifosi del feyenoord pisciano a piazza di spagna

Arrivi "pericolosi" nella Città Eterna al momento non sono stati intercettati dalla Questura, anche se il personale della Digos ha già passato in rassegna alcune strutture alberghiere dove sono approdati i primi turisti olandesi e "arancioni" sarebbero stati avvistati nei camping di Ostia.

Si tratta per lo più di famiglie o di persone che con il tifo calcistico sembrerebbero non avere nulla a che fare. Tuttavia oggi i servizi saranno intensificati. A ventiquattr'ore dal fischio di inizio della partita, il sistema di protezione della città - memore delle scene di guerriglia del febbraio 2015 quando gli hooligans biancorossi si asserragliarono in piazza di Spagna e devastarono la Barcaccia del Bernini - inizia a prendere forma. Super presidiati i caselli autostradali e le stazioni Termini e Tiburtina.

tifosi feyenoord in azione a piazza di spagna

Considerata la presenza degli olandesi a Napoli per il match di Champions contro il Milan di ieri sera, è presumile lo spostamento della delegazione gemellata con i partenopei anche nella Capitale. Il rischio è che qui si rinsaldi con altri manipoli in arrivo da Rotterdam. Per questo ci saranno "staffette" fra le forze dell'ordine della Questura di Napoli e quelle di Roma per vegliare sui movimenti delle tifoserie; tenuto conto che tra quella napoletana e i romanisti non corre buon sangue.

vandalismo dei tifosi del feyenoord 50

I TRENI Gli ultras stranieri potrebbero avere acquistato da italiani i tagliandi per lo stadio, ma in questo caso (riscontrabile solo al filtraggio ai cancelli di ingresso) sarebbero destinati a mischiarsi ai romanisti sugli spalti della tribuna Monte Mario. Una circostanza ritenuta «residuale» dalla Digos. I treni che collegano Napoli con Roma sono almeno 30 al giorno e non si esclude che i tifosi, seppur a gruppi ristretti, possano decidere di raggiungere la Capitale con l'Alta velocità o con i regionali. In questo caso, intercettarli e bloccarli sarebbe abbastanza semplice, più difficile invece intervenire ai caselli in ragione del fatto che molti potrebbero muoversi alla spicciolata senza dare nell'occhio, magari a bordo di vetture o minivan presi a noleggio. Intanto, risultano tutti esauriti i posti sui convogli diretti da Rotterdam a Roma in questi due giorni. Oggi pomeriggio, intanto, in Prefettura si terrà l'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza in vista della partita di domani.

vandalismo dei tifosi del feyenoord 7 vandalismo dei tifosi del feyenoord 49 vandalismo dei tifosi del feyenoord 5 MAGLIETTA TIFOSI FEYENOORD