UN ALLARME IN VISTA DEI GIOCHI O SOLO UNA BATTUTA D’ARRESTO? IL FLOP DI MARCELL JACOBS SOLO TERZO AL GOLDEN SPIKE DI OSTRAVA IN 10”9: “È ANDATA MALE, ANZI MALISSIMO, DOPO 40 METRI HO INIZIATO A PERDERE LE GAMBE DIETRO E A FAR FATICA. NON AVEVO NÉ POTENZA NÉ VELOCITÀ. DEVO ANALIZZARE CON COACH REIDER COSA È ANDATO STORTO, ORA MI ASPETTA UN ALTRO 100 A OSLO..."

Continua il percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Marcell Jacobs. Ieri sono andati in scena i Golden Spike di Ostrava, altro impegno utile per testare la condizione e la preparazione del velocista italiano. Purtroppo la prova è stata deludente non solo per il terzo posto sui 100 metri. Jacobs non ha migliorato i tempi registrati nelle precedenti due uscite. Il suo commento dopo la gara registrato dal Corriere dello Sport.

Jacobs: «Non è andata male. È andata malissimo»

«Non è andata male. È andata malissimo». Allarme o solo battuta d’arresto per Marcell Jacobs? A dieci giorni dalla finale europea all’Olimpico di Roma, il bi-campione di Tokyo non decolla ancora sui 100 al Golden Spike di Ostrava. Solo terzo in 10”19 (vento nullo) ancora sulla scia del compagno d’allenamenti in Florida, il canadese Andre De Grasse (in leggero progresso sullo stagionale con 10”10, prima di doppiare i 200 con un probante 20”09/+0.4) e del giamaicano Forde (10”17), il bresciano è piombato un po’ appannato sul traguardo con lo stesso crono del canadese Blake.

«Dopo 40 metri ho assunto un assetto di corsa imperfetto. Ho iniziato a perdere le gambe dietro e a far fatica – il commento sconsolato dell’azzurro – Mi aspettavo altre sensazioni, ma non avevo né potenza né velocità. Devo analizzare con coach Reider cosa è andato storto, tra due giorni (domani) mi aspetta un altro 100 a Oslo».

