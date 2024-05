ALLEGRI ESONERATO CON EFFETTO IMMEDIATO! DOPO TUTTI GLI SCANDALI (DA CALCIOPOLI ALLA RETROCESSIONE, DALLE PLUSVALENZE ALLE INFILTRAZIONI DELLE 'NDRINE NELLA CURVA) VUOI VEDERE CHE BASTA UNA "SBROCCATA" DI ALLEGRI A INTACCARE LO "STILE JUVE"? SIAMO SERI: IN REALTA’, IL SILURAMENTO DI MAX PER GIUSTA CAUSA SAREBBE L'ESTREMO TENTATIVO DI RISPARMIARE I 13 MILIONI LORDI DELL'ULTIMO ANNO DI CONTRATTO DI "ACCIUGHINA" - LA JUVE HA DECISO DA TEMPO DI RIPARTIRE CON THIAGO MOTTA: SAPRA' FARE MEGLIO DI ALLEGRI CHE LASCIA LA "SIGNORA" CON 12 TROFEI?

Estratti da gazzetta.it

Max Allegri non è più l’allenatore della Juventus: è ufficiale. La decisione del club è arrivata dopo una profonda riflessione che ha coinvolto anche il comparto legale: alla società non sono andati giù i comportanti del tecnico nei confronti di arbitri e designatore, dei dirigenti (Giuntoli in particolare) e di organi di stampa nel post gara di Roma, dopo la conquista della Coppa Italia.

ALLEGRI

Da ilnapolista.it

Ecco cosa scrive oggi La Stampa il giornale di famiglia degli Agnelli:

john elkann e massimiliano allegri foto mezzelani gmt 198

La storia bianconera di Massimiliano Allegri finisce qui. Restano la Coppa Italia alzata nel cielo di Roma e l’ira funesta, inconcepibile, del tecnico che spinge la società ad anticipare un addio scritto: le escandescenze cui si è lasciato andare sono ritenute inaccettabili, contrarie allo stile Juve e dannose per l’immagine del club. Era previsto l’avvicendamento con Thiago Motta nonostante il contratto fino al 2025, ma adesso la situazione è precipitata e già con Bologna e Monza non sarà in panchina.

Il Giudice s’è limitato a due giornate di squalifica e 5.000 euro di multa, proprietà e dirigenza non faranno sconti. Oggi pomeriggio arriverà l’esonero, mentre i legali stanno vagliando (in mattinata sono attesi i pareri) se i comportamenti dell’Olimpico integrino gli estremi del licenziamento per giusta causa.

Nessuna dichiarazione ufficiale, ma l’irritazione e il fastidio per il comportamento dell’allenatore sono profondi, lo strappo irrimediabile. Ex allenatore, in realtà: nonostante non abbia ricevuto comunicazioni e stamani si presenterà a dirigere l’allenamento, nel pomeriggio verrà esonerato.

jaki elkann allegri agnelli allegri elkann jaki elkann allegri jaki elkann allegri MASSIMILIANO ALLEGRI CON JOHN ELKANN E ANDREA PIRLO SULLO SFONDO