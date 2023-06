6 giu 2023 13:52

ALLEGRI, HAI ROTTO IL CA...LVO! - LA JUVENTUS E' SPACCATA IN DUE: UNA PARTE DELLA DIRIGENZA NON VORREBE PIU’ "ACCIUGHINA" SULLA PANCHINA DEI BIANCONERI, MA IL TECNICO NON HA NESSUNA INTENZIONE DI FARSI DA PARTE - I RAPPORTI TRA ALLEGRI E IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA, FRANCESCO CALVO, SAREBBERO AI MINIMI TERMINI DOPO LE USCITE DEGLI ULTIMI TEMPI DELL'ALLENATORE...