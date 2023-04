GLI ALLENATORI DI PREMIER LEAGUE DURANO DA NATALE A SANTO STEFANO - UN TEMPO ERA IL CAMPIONATO ITALIANO AD ESSERE CONOSCIUTO COME IL "MANGIA ALLENATORI" PER ECCELLENZA, MA QUEST'ANNO GLI INGLESI SONO RIUSCITI A SUPERARCI - DEI 20 CLUB DEL MASSIMO CAMPIONATO BRITANNICO, DIECI HANNO CAMBIATO GUIDA TECNICA - GLI ULTIMI CASI QUELLI DI ANTONIO CONTE E GRAHAM POTTER, A DIMOSTRAZIONE CHE I CLUB SE NE FOTTONO DEL "PROGETTO": CON TUTTI I SOLDI SPESI, VOGLIONO RISULTATI IMMEDIATI…

Estratto dell'articolo di Stefano Boldrini per “il Messaggero”

graham potter

Aiuto, nel calcio gli inglesi si sono "italianizzati". Dieci club hanno cambiato allenatore nel 2022/23, in due casi persino un doppio licenziamento: il Southampton è passato dall'austriaco Hasenhuttl a Jones e poi dal tecnico gallese allo spagnolo Sellès, mentre nel Chelsea da Tuchel a Potter e due giorni fa dall'ex mago del Brighton difeso ieri dal suo erede De Zerbi a Bruno Saltor, tecnico ad interim […]

Anche in Spagna non scherzano: saltate, ieri, le panchine di Valladolid ed Espanyol. Undici esoneri nella Liga in otto squadre: nuovo record. Il caso inglese fa però più notizia. Il Chelsea è lo specchio di tutte le contraddizioni. Rosa valutata 1,02 miliardi di euro, disavanzo di mercato di 543,66 milioni, totale spese alla voce acquisti di 611,49 mln, 121 mln per portare a Londra l'argentino Fernandez, 25 mln al Brighton per arruolare Potter: risultato, undicesimo posto in Premier.

antonio conte

Il mago ha perso i suoi poteri con i Blues, nonostante il contratto di 5 anni a 13,5 mln a stagione e una rosa di alto livello: 11 ko in 31 gare. […].

SCELTE SBAGLIATE

Quando subentrò a Tuchel, cacciato il 7 settembre 2022, il Chelsea era quinto. Ora è undicesimo. […] Considerata la spesa di 92,5 mln di euro tra contratto e clausola rescissoria per strapparlo al Brighton, è costato 2,1 mln a punto. In campionato, il flop è colossale: 1,21 punti a match, peggior dato dei Blues nell'era della Premier. Pessima la percentuale-vittorie tutto compreso: 39%, il punto più basso dal 2000 a oggi. Pochissimi i gol: 33.

BASTANO I SOLDI?

steven gerrard

La storia di Potter ribadisce il concetto che non bastano i soldi per vincere nel calcio, ma è anche il simbolo delle nevrosi di un sistema dove dominano le proprietà straniere e la flemma britannica è un ricordo. Il nuovo corso ha spazzato via fiumi di retorica: gli esoneri di Gerrard e Lampard hanno riportato sulla terra personaggi che hanno sempre goduto della benevolenza da parte dei media inglesi. […]

