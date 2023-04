20 apr 2023 19:10

ALT! PRIMA DI FAR PASSARE LA JUVENTUS COME VITTIMA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA, VALE LA PENA GUARDARE BENE IL DISPOSITIVO CON CUI IL COLLEGIO DI GARANZIA DEL CONI HA RESTITUITO (PER ORA) I 15 PUNTI DI PENALIZZAZIONE. È STATO RESPINTO IL RICORSO DI AGNELLI, PARATICI, CHERUBINI E ARRIVABENE. IN TOTALE, PER GLI EX VERTICI BIANCONERI, FANNO 94 MESI DI SQUALIFICA…