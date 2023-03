23 mar 2023 09:21

ALTRA MAZZATA PER LA JUVE: DOPO LA CARTA RONALDO, ARRIVA LA CAUSA DYBALA CHE VUOLE CHIEDERE ALLA JUVE 54 MILIONI DI EURO DI DANNI – L’ATTACCANTE ARGENTINO VUOLE GLI STIPENDI ARRETRATI DELL’ULTIMO ANNO IN BIANCONERO. MA ANCHE UN RISARCIMENTO PER IL CONTRATTO NON FIRMATO - IL SUO LEGALE HA SPIEGATO CHE IL GIOCATORE NON HA MAI IN ALCUN MODO RINUNCIATO AI 3,8 MILIONI DI EURO CHE AVANZA DOPO L’ORMAI FAMOSA “MANOVRA STIPENDI” DEL CLUB JUVENTINO. MA HA AGGIUNTO CHE ESISTE UN ALTRO CONTENZIOSO CHE RIGUARDA IL…