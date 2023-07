ALTRIMENTI CI ARABIA-MO - LA "SAUDI PRO LEAGUE" CONTINUA IL SUO SHOPPING SELVAGGIO - PAUL POGBA, CHE AVREBBE RIFIUTATO UNA PRIMA OFFERTA DI 100 MILIONI, AVREBBE RICEVUTO UNA NUOVA PROPOSTA DA 150 MILIONI PER TRE ANNI - ANCHE NICOLO' ZANIOLO SAREBBE FINITO NEL MIRINO DELL'AL-HILAL CHE VORREBBE OFFRIRGLI UN QUADRIENNALE DA 30 MILIONI ALL'ANNO - DI QUESTO PASSO INVECE DEL "CIMITERO DEGLI ELEFANTI", L'ARABIA SAUDITA DIVENTERA' QUELLO DEI "BOLLITI"

1. DALL'ARABIA ARRIVA IL RILANCIO PER POGBA: 150 MILIONI IN TRE ANNI PER CONVINCERE IL POLPO

Estratto dell'articolo di Giovanni Albanese per www.gazzetta.it

In Arabia Saudita vogliono Pogba […] Dopo il rifiuto del francese alla prima offerta di 100 milioni per tre anni, pronto il rilancio che si estenderebbe fino ai 150 milioni. Qualcosa d’impressionante, considerata la pessima stagione passata (solo 161 minuti in campo, in 10 presenze) […]

LA VISITA

Nello scorso week end il centrocampista della Juve si è recato a Gedda: avrebbe visitato le strutture dell’Al-Ittihad ma anche l’Al-Ahli (cioè il club che avrebbe voluto Max Allegri e ci ha provato con convinzione) starebbe pensando a lui. […] Paul […] si vedrebbe ancora con la maglia bianconera. Ma di fronte al rilancio monstre dall’Arabia Saudita potrebbe traballare: i suoi connazionali Kanté e Benzema sarebbero in pressing per convincerlo a raggiungerli a Gedda.

2. OFFERTA DA CAPOGIRO PER ZANIOLO: L'AL-HILAL PROPONE 120 MILIONI PER PORTARLO IN ARABIA SAUDITA

Estratto dell'articolo di Simone Lorini per www.tuttomercatoweb.com

L'Al-Hilal vuole portare Nicolò Zaniolo nella Saudi Pro League in Arabia Saudita e per farlo non ha intenzione di badare a spese. L'attaccante della nazionale italiana e del Galatasaray, secondo i media turchi, ha sul tavolo una proposta da 120 milioni di euro in 4 anni ovvero 30 all'anno. Cifre che stanno vacillare Zaniolo a cui l'Al-Hilal avrebbe dato 15 giorni di tempo per decidere.

