17 mag 2024 17:34

UN ALTRO CALCIATORE ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE - IL DIFENSORE ARGENTINO GONZALO MONTIEL È STATO DENUNCIATO DA UNA MODELLA, CHE HA RACCONTATO DI ESSERE STATA DROGATA E VIOLENTATA DA UN GRUPPO DI PERSONE, TRA CUI IL GIOCATORE, DURANTE UNA FESTA IN ARGENTINA - IL TERZINO, CHE HA SEGNATO IL RIGORE DECISIVO NELLA FINALE DEI MONDIALI DEL 2022, NEGA LE ACCUSE MA DOVRA' TORNARE IN PATRIA PER SOTTOPORSI A UNA VISITA PSICHIATRICA…