ALTRO CHE PORRIDGE: MEGLIO TIGELLE E GNOCCO FRITTO! DAVID BECKHAM SEMPRE PIÙ DI CASA A MODENA TRA LO SPOT MASERATI E L'AMICIZIA CON LO CHEF MASSIMO BOTTURA: “QUESTO E’ UN PARADISO” - IL CALCIATORE INGLESE, PROTAGONISTA DEL DOCUFILM NETFLIX, E' INNAMORATO DEI CAMPI DI SAN DAMASO - IL SINDACO DI MODENA MUZZARELLI: “IN UN MOMENTO COSÌ POSITIVO PER IL TURISMO IN CITTÀ FA PIACERE QUESTA PROMOZIONE…”

L’erba del vicino è sempre più verde. E se i due prati che competono sono i Cotswolds inglesi e la campagna modenese, il dibattito si fa più interessante. Aggiungiamo poi che gli interlocutori sono Massimo Bottura, chef di fama mondiale e David Beckham star del calcio e celebrity globale ed ecco la sorpresa.

L'amicizia con Bottura

Modena ha un ammiratore in più: David Beckham. A raccontarlo è stato proprio Bottura durante la presentazionedel suo ultimo libro "Slow Food, Fast cars", scritto insieme alla moglie Lara Gilmore sua partner anche nel successo raggiunto della “Francescana Family” in questi anni. Il libro è la raccolta di 85 ricette prese dal grande “repertorio” di Bottura e “portate in scena” a “Casa Maria Luigia”, il suo prestigioso bed&breakfast che di recente è stato giudicato il migliore al mondo secondo il Financial Times. E proprio a Casa Maria Luigia ha soggiornato Beckham in una delle sue visite in città per motivi di lavoro (è testimonial della Maserati) rimanendo affascinato dal panorama bucolico della campagna modenese nella quale si trova, appunto il b&b di Bottura.

«Questo è un paradiso»

Ciò che Beckham ha visto, questo scorcio di Emilia è stato raccontato così dallo chef: «Pensate, ero proprio qui a luglio con David Beckham – riferendosi a Casa Maria Luigia - c’era un sole meraviglioso, il grano oro, tutto questo roseto che faceva contrasto con questo grano. Un falco che girava sopra di noi. David mi guarda e mi fa: «Questo per me è paradiso». Gli ho detto: «Paradiso? Ma è la campagna di Modena!». Ecco come da fuori la gente guarda questi posti e noi che ci viviamo dentro, magari, non ci rendiamo conto della fortuna che abbiamo. La fortuna di vivere in Italia».

Il plauso del sindaco

Senza dimenticarsi di annoverare anche il frutteto, il prato con le arnie (David è un appassionato apiculture e ama regalare il miele prodotto dalle sue piccole api) la zona barbecue outdoor con vista su un laghetto artificiale resa nota dal documentario di Netflix dedicato a Beckham. Ma lui considera paradiso i campi di San Damaso. Sull’apprezzamento di David per il nostro territorio si è espresso anche il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli: «In un momento così positivo per il turismo in città, tra visitatori, turisti italiani ed internazionali, fa piacere una conferma come questa delle grandi potenzialità del nostro territorio».

