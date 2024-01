UN ALTRO CHE RISCHIA DI BUTTARE VIA LA CARRIERA TRA DONNE, ALCOL E DISCOTECHE: MARCUS RASHFORD È STATO MESSO FUORI ROSA E MULTATO DAL MANCHESTER UNITED PER ESSERSI DATO MALATO, SALTANDO L'ALLENAMENTO, DOPO CHE ERA STATO BECCATO A FARE LE ORE PICCOLE IN ALCUNI LOCALI DI BELFAST - L'ATTACCANTE INGLESE AVREBBE PASSATO DUE SERE CONSECUTIVE A TRACANNARE IN COMPAGNIA DI UNA CAMERIERA (CHE NON E' LA SUA COMPAGNA) - UN'ALTRA ROGNA PER I "RED DEVILS", DOPO LE ACCUSE DI VIOLENZA SESSUALE NEI CONFRONTI DI GREENWOOD E ANTONY E I PROBLEMI DISCIPLINARI DI SANCHO...

Estratto dell'articolo di Paolo Fiorenza per www.fanpage.it

marcus rashford

Nel bel mezzo di una stagione ancora deludente del Manchester United […] Marcus Rashford ha deciso a 26 anni di dare un calcio alla sua carriera con una condotta poco professionale […] che gli è costata l'essere messo fuori squadra dai Red Devils per il match di oggi di Coppa d'Inghilterra, vinto 4-2 a Newport. Rashford si è dato malato venerdì mattina, saltando l'allenamento, dopo che era stato beccato in entrambe le sere precedenti in due locali di Belfast.

sarah adair

[…]mercoledì, […] si era fiondato a Belfast, venendo fotografato al Lavery's Bar. Poi giovedì Rashford ha fatto il bis, facendo le ore piccole in un altro locale della capitale dell'Irlanda del Nord, il Thompsons Garage. Secondo i media britannici, il calciatore si sarebbe recato lì per vedere il suo amico ed ex compagno di squadra del settore giovanile dello United Ro-Shaun Williams, che qualche giorno fa ha firmato per il Larne FC, club della massima serie nordirlandese.

La mattina di venerdì Rashford è tornato a casa con un volo privato, ma comprensibilmente non era in condizione di allenarsi e ha detto al suo allenatore che non stava bene. Peccato che sui social ci fossero abbondanti tracce delle sue notti allegre in quel di Belfast. Ed infatti alla vigilia della partita col Newport County, il club mancuniano ha deciso di usare il pugno di ferro, diffondendo un comunicato in cui annunciava che il giocatore era fuori squadra per la trasferta di FA Cup.

MANCHESTER UNITED, RASHFORD SI DÀ MALATO MA VIENE PIZZICATO IN DISCOTECA: RISCHIA UNA MULTA CHOC

Estratto da www.calciomercato.com

MULTA IN ARRIVO

marcus rashford

Secondo quanto si apprende dalla stampa d’Oltremanica, Rashford andrà quasi certamente incontro ad una multa per il suo comportamento, che potrebbe arrivare fino a due settimane di stipendio, ossia 760.000 euro. L’attaccante classe ‘97, sotto contratto col Manchester United fino a giugno 2028, percepisce un ingaggio di 10,4 milioni di sterline, ossia 12,2 milioni di euro. Nel corso di questa stagione, Rashford è sceso in campo in 26 occasioni, con un bottino di appena 4 reti.

