29 mag 2023 14:38

UN ALTRO GIRO DI WALTER! DA LUGLIO L’EX PORTIERE DELL’INTER, WALTER ZENGA, LASCERÀ IL RUOLO DA OPINIONISTA PER SKY SPORT E VOLERA’ IN INDONESIA GRAZIE ALL’EX PATRON NERAZZURRO "JAKARTONE" THOHIR: FARÀ IL DIRETTORE TECNICO DEL PERSITA – UNA NUOVA AVVENTURA PER “L’UOMO RAGNO” CHE HA ALLENATO, OLTRE CHE IN ITALIA, ANCHE IN ROMANIA, SERBIA, EMIRATI ARABI, ARABIA SAUDITA E INGHILTERRA. IL SOGNO DI ZENGA E' QUELLO DI GUIDARE UN GIORNO L’INTER...