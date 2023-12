20 dic 2023 09:12

UN ALTRO GIRO DI WALTER! - SVOLTA ALLA SALERNITANA: IERVOLINO RICHIAMA WALTER SABATINI COME DIRETTORE GENERALE PER DARE UNA SCOSSA ALLA DISASTROSA STAGIONE DEI CAMPANI, ULTIMI IN CLASSIFICA CON UNA SOLA VITTORIA - IL MITOLOGICO DIRIGENTE ERA GIÀ RIUSCITO A COMPIERE IL MIRACOLO CON I GRANATA NEL 2022, QUANDO ARRIVO' A GENNAIO E COSTRUI' UN "INSTANT TEAM" (CON 11 ACQUISTI) PER CENTRARE LA SALVEZZA ALL'ULTIMA GIORNATA - NONOSTANTE L'IMPRESA, SABATINI SE NE ANDO' TRA LE POLEMICHE A CAUSA DI…