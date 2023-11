UN ALTRO MONDIALE NEL DESERTO! INFANTINO, STRETTO ALLEATO DI MOHAMMED BIN SALMAN, ESULTA PER IL MONDIALE 2034 ASSEGNATO ALL’ARABIA SAUDITA – IL CALCIO E’ ORMAI DIVENTATO UNO STRUMENTO DI SOFT POWER: L’ARABIA SAUDITA, COME IL QATAR, COMPRA SOCIETÀ E CALCIATORI IN EUROPA E ORGANIZZA LA COPPA DEL MONDO PER RIPULIRE L’IMMAGINE DEL PAESE - NON TARDANO AD ARRIVARE LE PRIME PROTESTE CONTRO LA FIFA PER AVER SVENDUTO IL CALCIO AI FONDI SOVRANI. ANCHE PERCHE' SI GIOCHERA’ IN AUTUNNO-INVERNO COME IN QATAR…

Salvatore Riggio per corriere.it - Estratti

I Mondiali del 2034 si svolgeranno in Arabia Saudita. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha confermato quello che tutti sapevano, avendo costruito passo dopo passo un’autostrada per assegnare il torneo iridato, a 48 squadre dal 2026 in Canada, Usa e Messico, al governo di Riad. Che negli ultimi anni, a suon di denaro, ha conquistato sempre più visibilità nel mondo dello sport.

«Tre edizioni, cinque continenti e dieci Paesi coinvolti nell’organizzazione delle partite del torneo: questo rende il calcio davvero globale», ha scritto Infantino su Instagram.

(...)

Insomma, gli avversari sono stati accontentati uno alla volta. Tutto questo perché Riad non avesse rivali alla corsa del Mondiale 2034, tra 11 anni. Sarà il terzo in Asia dopo quello nippo-coreano del Giappone nel 2002 (come dimenticarsi dell’arbitro Byron Moreno che condannò gli azzurri) e quello in Qatar nel 2022, il primo disputato in autunno. A dire il vero, per il 2034 si era candidata anche l’Australia (chissà se lo farà per quelli del 2038), per poi tirarsi indietro lasciando l’Arabia Saudita come unico paese in corsa

(...)

Intanto c’è già chi protesta per il possibile torneo in autunno-inverno, visto il clima torrido estivo nel paese saudita. Sarebbe a dire stravolgimento dei calendari, gare una dietro l’altro, rischio infortuni. Tanto che la Pfa, l’associazione dei calciatori professionisti della Premier, già minaccia boicottaggi. Da parte sua, l’Arabia Saudita ha subito fatto sapere di poterli organizzare anche in estate, ma non ci crede nessuno. È lo stesso iter seguito dal Qatar, quando appunto gli furono assegnati quelli del 2022 e si puntava a farli disputare a giugno e luglio, come di consueto. Per poi fare dietrofront e optare per la soluzione autunno-inverno.

