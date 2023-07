UN ALTRO PEZZO GROSSO DELLA SERIE A CEDE ALLE VALANGATE DI SOLDI DELL'ARABIA SAUDITA: IL CENTROCAMPISTA DELLA LAZIO, SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC, HA DETTO SÌ ALL'OFFERTA DELL'AL-HILAL - IL CLUB DI RIAD HA OFFERTO UN MAXI-CONTRATTO TRIENNALE DA 25 MILIONI A STAGIONE AL CALCIATORE SERBO, MENTRE ALLA LAZIO ANDRANNO CIRCA 40 MILIONI - LA FRECCIATA DI CLAUDIO LOTITO: "MI HA TELEFONATO PREGANDOMI DI LASCIARLO ANDARE. SE UNO VUOLE ANDARE IN ARABIA LO STIMOLO SONO SOLO I SOLDI…"

1. CLAMOROSO: MILINKOVIC DICE SÌ ALL'ARABIA, LA LAZIO ANCHE. ORA SI PREPARANO I CONTRATTI!

Estratto da www.corrieredellosport.it

Sergej Milinkovic in Arabia: ci siamo. In questo momento gli avvocati del giocatore stanno studiando i contratti da 20 milioni di euro a stagione mentre la Lazio sta definendo le modalità di pagamento dei 40 milioni dell'offerta. […]

MILINKOVIC, QUAL È LA SQUADRA DOVE GIOCHERÀ IN ARABIA

La squadra che nella notte ha presentato un'offerta praticamente irrinunciabile al giocatore e a Lotito è l'Al-Hilal, club con sede a Riad. […]

2. LAZIO, LOTITO: "MILINKOVIC MI HA PREGATO DI LASCIARLO ANDARE VIA. ARABIA? NON SO NULLA"

Estratto dell'articolo di Lorenzo Di Benedetto per www.tuttomercatoweb.it

L'offerta dall'Arabia Saudita, dell'Al-Hilal, è di quelle da capogiro: 40 milioni alla Lazio e 20 milioni a stagione per il giocatore, e Sergej Milinkovic-Savic ci sta pensando seriamente. Il presidente del club biancoceleste, Claudio Lotito, in merito al futuro del centrocampista, ha rilasciato un'intervista a Tag24: "Tutto fatto? No no, non mi risulta sia fatto niente, ne sapete più voi che io. Qualcuno vi racconta le cose, non so se sono frottole o verità. Allo stato non ho firmato nulla. Non so se c’è l’offerta dall’Arabia, mi hanno detto che c’è e vale molto per il giocatore e meno per la società. Il giocatore ha chiesto di andare via dato che sono 8 anni che è alla Lazio. Non è un problema di rapporti con la società, è un problema di testa. Non era un problema di soldi con noi, voleva cambiare aria".

Perché Milinkovic vuole andare via?

"Non so se sia un problema di stimoli, se uno vuole andare in Arabia lo stimolo sono solo i soldi. Ma dovete chiederlo a lui. Ho cercato fino all’ultimo di tenerlo, ma quando uno mi chiede per un fatto suo e personale di andare via che posso fare? Noi eravamo disponibili a rinnovare il contratto ed incrementarlo. Ho un bel rapporto con lui, ma alla fine il giocatore decide quello che vuole fare nella vita. Lui mi ha telefonato pregandomi di lasciarlo andare".

