25 giu 2024 21:48

UN ALTRO "MIRA-CULO" PER SPALLETTI! – LA FRANCIA, CHE PAREGGIA CON LA POLONIA, CHIUDE AL SECONDO POSTO E FINISCE NELLA PARTE DI TABELLONE CON LE BIG (GERMANIA, SPAGNA E PORTOGALLO) - PER GLI AZZURRI IL SECONDO POSTO NEL GIRONE GARANTISCE UN PERCORSO PIÙ SEMPLICE CON LA SVIZZERA AGLI OTTAVI, L'INGHILTERRA AI QUARTI E EVENTUALMENTE L’AUSTRIA (CHE HA ASFALTATO L’OLANDA 3-2) IN SEMIFINALE - LA SLOVENIA AGLI OTTAVI, SERBIA E CROAZIA A CASA