31 gen 2024 08:37

AMADEUS, A QUESTO PUNTO TI RESTANO BERRETTINI E LA SATTA! IL NO DI SINNER A SANREMO. IL CONDUTTORE: "NON TI VOLEVO METTERE IN IMBARAZZO. SIAMO DISPIACIUTI, MA NON CAMBIA NULLA: FAREMO SEMPRE UN GRAN TIFO PER TE” - IL PRESIDENTE FEDERALE BINAGHI ERA SALITO SULLE BARRICATE PER EVITARE LA PARTECIPAZIONE DI JANNIK AL FESTIVAL: "SE ANDASSE SAREBBE UNA DELUSIONE, VA PROTETTO, NON STRUMENTALIZZATO. MI CI METTO IO A PETTO NUDO SE SERVE…" - VIDEO