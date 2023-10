20 ott 2023 18:53

AMARO MONTENEGRO - L'EX ATTACCANTE DI ROMA E JUVE, MIRKO VUCINIC, È STATO CONDANNATO A DUE ANNI DI RECLUSIONE, CON PENA SOSPESA, PER NON AVER DICHIARATO AL FISCO ITALIANO CIRCA 6 MILIONI DI EURO - IL 40ENNE MONTENEGRINO È ACCUSATO DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER I SOLDI GUADAGNATI TRA IL 2014 E 2017, NEGLI ANNI IN CUI GIOCAVA NEGLI EMIRATI ARABI PER L'AL-JAZIRA - CONFISCATI VILLE, MOTO E APPARTAMENTI DAL VALORE DI CIRCA 5,8 MILIONI DI EURO…