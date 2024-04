IN AMERICA ESPLODE LA MANIA DEGLI SPORT FEMMINILI - "THE SPORTS BRA", IL PRIMO BAR CHE PROIETTA SOLO SPORT FEMMINILI, APRIRA' NUOVE SEDI IN ALCUNE DELLE PRINCIPALI CITTA' DEGLI STATES - NEGLI STATES, GLI SPORT FEMMINILI STANNO VIVENDO UN "PERIODO D'ORO", ANCHE GRAZIE A CAITLIN CLARK, LA BABY-STELLINA DEL BASKET UNIVERSITARIO LE CUI PRESTAZIONI HANNO FATTO ALZARE IL PREZZO DEI BIGLIETTI PER LE PARTITE DELLA "NCAA" (ARRIVATI A COSTARE DI PIU' DI QUELLI PER LE PARTITE DEGLI UOMINI) - TRA GLI INVESTITORI C'E' ANCHE…

THE SPORTS BRA

(ANSA) - Negli Stati Uniti esplode la passione per lo sport al femminile e il primo bar a tema al mondo - The Sports Bra, gioco di parole con la parola 'reggiseno' in inglese - aprirà nuove sedi anche in altre città oltre a quella principale a Portland in Oregon. Aperto nel 2022 da Jenny Nguyen, all'epoca il locale con gli schermi che proiettavano solo sport femminili infranse un tabù della cultura americana e non solo.

caitlin clark. 7

Di recente, anche sotto la spinta di atlete fenomeno come Caitlin Clark la cestista star della Women's National Basketball Association - l'attenzione del pubblico si sta spostando sempre di più verso quel mondo. Non è un caso se tra gli investitori coinvolti nell'espansione di The Sports Bra ci sia anche Alexis Ohanian, fondatore di Reddit nonché marito di Serena Williams.

serena williams alexis ohanian 6 caitlin clark. 10 caitlin clark. 5 caitlin clark. 6 serena williams alexis ohanian 4 THE SPORTS BRA THE SPORTS BRA