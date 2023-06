AMMAZZA CHE MEAZZA! - A MILANO SALE LA FEBBRE DA CHAMPIONS: CIRCA 40MILA TIFOSI DELL'INTER SARANNO ALLO STADIO DI SAN SIRO, DOVE È STATO INSTALLATO UN MAXISCHERMO DA OLTRE 400 METRI QUADRATI, PER ASSISTERE ALLA FINALE DI CHAMPIONS CONTRO IL MANCHESTER CITY - PREFETTO E QUESTORE HANNO STUDIATO UN PIANO SICUREZZA IN CASO DI VITTORIA, CON CONTROLLI E UOMINI DISPIEGATI NEI LUOGHI PIÙ CALDI - SONO PARTITI DA MILANO DIREZIONE ISTANBUL 45 VOLI CHARTER, OGNUNO CON 200 PASSEGGERI...

Estratto dell'articolo di Simona Romanò per www.leggo.it

Cresce la febbre da Champions League con l’Inter che disputerà, domani, la finalissima di Istanbul contro il Manchester City. […] l’intera città […]si sta colorando di nerazzurro, con bandiere alle finestre dei palazzi […].

Prefetto e questore hanno studiato un piano sicurezza, che scatterà in serata se i nerazzurri conquisteranno la quarta Champions della loro storia. Comunque, i controlli, con un cospicuo spiegamento di uomini, inizieranno in mattinata nei luoghi più caldi delle tifoserie, dove potrebbero sorgere disordini.

I vertici delle autorità tirano comunque un respiro di sollievo grazie al maxischermo da oltre 400 metri quadrati installato a San Siro, in corrispondenza del primo anello arancio, […] permetterà a 40mila spettatori di guardare la partita tutti insieme a Milano[…]

I biglietti, messi in vendita mercoledì, sono stati tutti venduti in meno sette ore: da 10 euro a 20 euro per il primo anello e il parterre. In totale, entreranno al Meazza 46.200 persone, con un incremento last minute sul prato, da 6mila a 8mila spettatori. Nell’area attorno allo stadio – dove vigerà la consueta Zona a traffico limitato “gestita” dai vigili - sarà vietata la somministrazione di bevande alcoliche, mentre sarà come sempre consentita all’interno la vendita di birre con gradazione massima di 5 gradi. Ben 45 charter, ognuno con 200 passeggeri dal cuore nerazzurro, in partenza da Malpensa per Istanbul.

Al fischio finale – in caso di vittoria - non si potrà festeggiare dentro al Meazza: gli spettatori dovranno defluire e non potranno attendere fino all’alba i calciatori di ritorno dalla Turchia. La celebrazione si svolgerà domenica pomeriggio, dalle 15,30 in poi, con la squadra che salirà su un autobus turistico con secondo piano scoperto, seguendo un percorso concordato con la Questura. […]

