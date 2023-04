7 apr 2023 12:34

AMORI, BOLLORI E "VERONICHE" DI ADRIANO PANATTA: “BELLO NO, DICIAMO CHE ERO "CARUCCIO". PERÒ NON SONO MAI STATO UNO IMPOSSIBILE. IL 90% DELLE AVVENTURE MI E’ CAPITATO. CI SONO STATE DELLE DONNE MOLTO MENO BELLE DI ALTRE CHE MI HANNO INCURIOSITO MOLTO DI PIÙ” (INSOMMA, ADRIANO NON HA MAI AVUTO LA PUZZA SOTTO AL NASO) – LA MITOLOGICA “VERONICA” ("ERA UN COLPO PER NIENTE INTENZIONALE”), IL GIRAMENTO DI ZEBEDEI “PERCHE’ DIVENTO VECCHIO”, SINNER, PAOLO VILLAGGIO E IL RITO PRE-GARA: “NADAL FA UNA DOCCIA PRIMA DI OGNI PARTITA. IO FACEVO PIPÌ”