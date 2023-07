ANCELOTTI CT DEL BRASILE MEJO DE UNA TELENOVELA - CARLETTO INCONTRERÀ FLORENTINO PEREZ PER UN CHIARIMENTO - L’ANNUNCIO DEL PRESIDENTE DELLA FEDERCALCIO BRASILIANA, RODRIGUES, HA COLTO TUTTI DI SORPRESA E CREATO TURBAMENTO, IL TECNICO VUOLE CHIARIRE CON LA “CASA BLANCA” E SPIEGARE CHE PER LUI IN QUESTO MOMENTO LA PRIORITA’ E’ IL REAL. ANCHE PERCHE’ IN BRASILE IL PRESIDENTE LULA HA GIA’ STRONCATO L’ARRIVO DI CARLETTO...

Marca scrive che a inizio settimana il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, incontrerà come di consueto, prima dell’inizio della stagione, il presidente del club, Florentino Perez e il suo direttore generale, José Angel Sanchez. Ma questa volta, sul tavolo, ci sarà anche l’annuncio del presidente della Federcalcio brasiliana, che ha detto pubblicamente che, dal 2024, Ancelotti allenerà il Brasile. L’allenatore italiano è stato molto sorpreso dalle dichiarazioni di Rodrigues e vuole tranquillizzare la dirigenza del Real Madrid.

“Come di consueto, e in concomitanza con l’inizio dei lavori, il presidente del club, Florentino Pérez, e il suo direttore generale, José Ángel Sánchez, incontreranno Carlo Ancelotti per discutere di tutte le questioni in sospeso come terminare la pianificazione dei lavori di preseason e parlare della squadra in termini di vendite e acquisti. Questa volta ci sarà un’altra questione, ovvero quella della squadra brasiliana. Ancelotti ha sempre segnalato l’interesse del Brasile per lui, anche Ednaldo Rodrígues ha mantenuto i contatti con Valdebebas per discutere della situazione.

Quello che non si aspettavano era quell’annuncio ufficiale dell’arrivo dell’italiano sulla panchina brasiliana il 30 giugno. Più che piacere o meno, quello che ha saputo creare è stata un po’ di incertezza intorno alla figura di Ancelotti che, quindi, vuole chiarire tutto e far capire che la priorità assoluta in ogni momento è il Real Madrid. Il dialogo tra società e allenatore è permanente, ma la verità è che la distanza causata dalle vacanze e le dichiarazioni del presidente della Federcalcio brasiliana hanno turbato più di una persona. Niente di meglio che parlarne e risolvere eventuali tensioni”.

Ancelotti si appresta ad affrontare il suo quinto pre-campionato al Real Madrid, il terzo consecutivo. Nella sua lunga carriera da allenatore, solo durante la sua permanenza al Milan ha affrontato tre stagioni consecutive alla guida della squadra.

