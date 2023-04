ANCELOTTI DO BRASIL - IL TECNICO DEL REAL IN CONFERENZA STAMPA HA AMMESSO I CONTATTI PER DIVENTARE CT DELLA SELEÇAO: "È VERO IL BRASILE MI VUOLE. L’IDEA È ECCITANTE" - CARLO STA BENISSIMO AL MADRID, HA UN CONTRATTO COL REAL. LA DECISIONE SUL SUO FUTURO È NELLE MANI DI FLORENTINO PÉREZ.

Quasi il 50% delle domande, 5 su 11. L’interesse del Brasile per Ancelotti, palesato da un’intervista del presidente della Cbf alla Reuters, ha occupato più o meno la metà della conferenza odierna di Carlo, teoricamente dedicata a Real Madrid-Valladolid di domani.

“Le voci non mi sorprendono né mi preoccupano. Io penso solo a far bene qui. Il resto è piuttosto chiaro: resterò al Madrid finché la società me lo permetterà. Tanto io come il mio staff qui stiamo bene, avvertiamo l’affetto del presidente, della squadra, dei tifosi. Io sto tranquillo, e lo stesso vale per l’ambiente intorno a me. Mancano due mesi di competizione e lottiamo per vincere dei titoli, e poi, magari si possa continuare”.

A ruota, una domanda sugli endorsement dei giocatori brasiliani al suo arrivo alla Seleção, e un possibile fastidio dei tifosi per le loro parole: “Ognuno può dire ciò che vuole, però la realtà è quella che è, è abbastanza facile e l’ho appena detta: ho un contratto e voglio restare qui. Facile. Non voglio restare perché c’è qualcosa di scritto ma perché mi piace allenare il Real Madrid, mi piace questo club. Poi tutto quello che può succedere dopo la fine del mio contratto non lo so, è il futuro e il futuro non lo conosce nessuno”.

E ancora, terza di fila, sul piacere che prova di fronte all’interesse brasiliano: “Sono felicissimo, chiaro che mi fa piacere. Però c’è un contratto da rispettare e quello farò”.

Più chiaro di così impossibile: Carlo sta benissimo al Madrid e starebbe benissimo alla guida della nazionale brasiliana. La decisione sul suo futuro è nelle mani di Florentino Pérez. Che non vedrebbe male un cambio, e per questo si sta muovendo.

