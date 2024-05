7 mag 2024 23:30

ANCHE IL CULO AIUTA UN BORUSSIA EPICO! IL PSG SBATTE SU PALI E TRAVERSE (TRA ANDATA E RITORNO I PARIGINI HANNO COLPITO SEI LEGNI), IL GOL DEL VECCHIO HUMMELS (SU ANGOLO REGALATO DA MARQUINHOS E DORMITA DI BERALDO) MANDA IN ESTASI IL DORTMUND CHE TORNA DOPO 11 ANNI IN FINALE DI CHAMPIONS (NEL 2013 PERSE CONTRO IL BAYERN) - MBAPPÉ SALUTA PARIGI SENZA AVER ALZATO LA COPPA DEI CAMPIONI. PER VINCERLA AL KHELAIFI SI PREPARA A FARE LA SPESA IN ITALIA. PRIMI NOMI SULLA LISTA: OSIMHEN E LEAO…