ANCHE GLI INGLESI AMMETTONO DI AVER PESTATO UN MERDONE SU JACOBS – “THE TELEGRAPH” LODA IL MODO IN CUI IL NOSTRO PAESE HA GESTITO LE ACCUSE NEI CONFRONTI DI JACOBS E LA NOSTRA COMPOSTEZZA DOPO AVER APPRESO DELLA POSITIVITÀ DI CJ UJAH – IL COMMENTO DI JACOBS: “MI FA SORRIDERE PENSARE CHE COLORO CHE HANNO PARLATO SENZA PENSARE A QUEL CHE DICONO ORA DEVONO GUARDARE A CASA LORO...” - VIDEO

Marco Gentile per www.ilgiornale.it

La Gran Bretagna rischia l'argento nella staffetta 4x100 delle olimpiadi di Tokyo perché il primo frazionista Chijindu Ujah è risultato positivo ai controlli antidoping dopo la gara. Nelle urine dell'atleta inglese sono state ritrovate tracce di ostarina un anabolizzante e di S-23 e ora Oltremanica si trema.

Il quotidiano The Telegraph non ha usato giri di parole per descrivere la situazione:"Agli italiani piace dire che quelli con piastrelle di vetro non dovrebbero lanciare pietre contro i loro vicini. È un messaggio che Giovanni Malagò, presidente del Comitato Olimpico del suo paese, deve essere tentato di gridare ora che Ujah è risultato positivo a due sostanze vietate", questo l'attacco dell'articolo del quotidiano inglese.

"A Tokyo, sempre Malagò, aveva descritto i dubbi britannici su Marcell Jacobs, campione a sorpresa sui 100 metri, come imbarazzanti e spiacevoli. Una settimana dopo, scopre che il primo staffettista del quartetto britannico è al centro di un rovinoso caso di droga. Per i vincitori, l’ironia è deliziosa. Per i vinti, l’ignominia di Ujah non poteva essere più imbarazzante, o più seria", questa la conclusione del Telegraph che ha di fatto ammesso la grande maturità e compostezza degli italiani davanti ad una notizia di questo calibro.

Una medaglia in meno

Se la positività di Ujah fosse confermata, la Gran Bretagna sarebbe squalificata e perderebbe dunque la preziosa medaglia d’argento. Il quotidiano inglese ha spiegato come la sostanza ritrovate nelle sue urine sia utilizzata dai culturisti dato che l’ostarina che è un anabolizzante. I controlli sono stati effettuati dall’Athletics Integrity Unit l’organismo indipendente creato nel 2017. Da 65, dunque, le medaglie inglesi potrebbero diventare 64.

Gli inglesi che avevano accusato e gettato ombre su Marcell Jacobs "reo" di aver vinto la finale dei 100 metri piani ora devono incassare un duro colpo dato che un loro atleta si trova ora sul banco degli imputati e a rischio squalifica. Se la positività di Ujah fosse confermata chissà cosa diranno Oltremanica visto che per giorni hanno ironizzato sulla vittoria del 26enne nato ad El Paso che ha poi bissato con Patta-Desalu e Tortu nella staffetta 4x100.

DA www.corriere.it

«Mi fa sorridere pensare che coloro che hanno parlato senza pensare a quel che dicono ora devono piuttosto guardare a casa loro. Io ho lavorato tanto, mi sono sacrificato e non ho voluto dare peso a persone che non sanno quello che dicono».

Così Marcell Jacobs, medaglia d’oro nei 100 metri e nella staffetta 4x100 all’Olimpiadi di Tokyo, ospite venerdì 13 agosto a «Unomattina Estate» su Rai1, ha commentato la vicenda della positività al doping del britannico Chijindu Ujah, staffettista nella finale vinta dall’Italia per un centesimo di secondo proprio sulla Gran Bretagna.

Le insinuazioni inglesi

La notizia dell’atleta positivo arriva dopo che il quotidiano inglese Times aveva fatto insinuazioni in merito ai rapporti, peraltro interrotti da tempo, tra Jacobs e Giacomo Spazzini, quest’ultimo oggetto di indagini da parte della polizia per presunto traffico di sostanze illecite.

Anche per questo Jacobs non ha perso l’occasione di pungere gli inglesi: «Io so le batoste che ho preso per arrivare a questo momento — ha continuato l’italiano del Texas — e non voglio dare troppo peso a chi non sa quello che dice e non conosce il mio percorso...Una settimana fa dicevano cose non vere su di me e poi hanno in casa un positivo...»

I programmi

Jacobs è poi tornato sui suoi programmi futuri e sulla scelta di fermarsi per questa stagione: «L’anno prossimo sono in programma eventi molto importanti, come Mondiali ed Europei, e io voglio arrivarci al top della forma, per confermarmi».

Per questo ha deciso di fermarsi e curare il suo problema al ginocchio: «Ho bisogno di lavorare, di migliorare alcuni aspetti, che ancora mi mancano, di resettare il sistema e di ripartire al meglio. Mia mamma dice che batterò il record di Bolt? Siamo su un altro pianeta ma se mia mamma dice così... Il 9”80 di Tokyo senza vento, forse in condizioni migliori poteva essere anche un 9”77 ma l’obiettivo è scendere ancora di più».

