20 apr 2023 14:48

ANCHE JANKTO NON E’ UN SANTO – L’EX CENTROCAMPISTA DI SAMP E UDINESE, CHE RECENTEMENTE HA FATTO COMING OUT, RIFIUTA UN TEST ANTIDROGA DELLA POLIZIA, LO SPARTA PRAGA LO CACCIA - “DEVO PENSARE ALLA MIA SALUTE ADESSO, IN QUEST’ULTIMO ANNO HO ACCUMULATO TROPPO STRESS. MI RATTRISTA ANCORA DI PIÙ CHE LA MIA SALUTE E IL MIO STATO MENTALE NON MI PERMETTANO DI…” – IL VIDEO IN CUI TIRA GIU’ UN BESTEMMIONE