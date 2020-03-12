ANCHE L’UEFA SI ARRENDE ALLA PANDEMIA CORONAVIRUS? IN ARRIVO LO STOP A CHAMPIONS E EUROPA LEAGUE. MA STASERA SI GIOCA. - TRA CAMPIONATI SOSPESI, PORTE CHIUSE E GIOCATORI POSITIVI O IN QUARANTENA SI È DECISO DI FERMARE TUTTE LE COMPETIZIONI INTERNAZIONALI. COSA SARA’ DI EURO 2020?

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Da gazzetta.it

aleksander ceferin aleksander ceferin

Campionati sospesi o a porte chiuse. E adesso anche i primi casi di positività tra i giocatori. La situazione sta diventando estrema per il calcio internazionale, tanto che la Uefa sta decidendo di fermare Champions ed Europa League.

san siro san siro

 

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