È ANCORA FATAL BOLOGNA PER L'INTER. AL DALL'ARA LO SCORSO ANNO INZAGHI AVEVA LASCIATO LA POSSIBILITÀ DI VINCERE LO SCUDETTO, OGGI I NERAZZURRI CONSEGNANO VIRTUALMENTE IL TRICOLORE AL NAPOLI CHE VOLA A +18 – DECIDE IL GUIZZO DI ORSOLINI. ANNULLATO UN GOL A BARROW NEL PRIMO TEMPO, TRAVERSA DI SORIANO - SETTIMA SCONFITTA IN CAMPIONATO PER INZAGHI CHE DOPO MONZA, EMPOLI E SAMPDORIA PERDE PUNTI ANCHE COL BOLOGNA…

Estratto dell’articolo di Andrea Ramazzotti per gazzetta.it

bologna inter

È ancora fatal Bologna per l'Inter. Al Dall'Ara lo scorso anno la formazione di Inzaghi aveva lasciato la possibilità di vincere lo scudetto della seconda stella complice la papera di Radu. Oggi, invece, ad affondarla sono un errore di D'Ambrosio e una prodezza di Orsolini, al settimo centro stagionale, che regala ai suoi la quarta affermazione nelle ultime 5 partite e il momentaneo settimo posto solitario in classifica. Gli uomini di Thiago Motta meritano i tre punti contro un avversario ben diverso rispetto a quello che mercoledì ha superato il Porto.

Va sotto a livello di ritmo e intensità, tira poco in porta e con le sostituzioni già fatte da Inzaghi sullo 0-0 (Dzeko per Lukaku), quando passa in svantaggio non ha più uomini in panchina per cambiare il match.

bologna inter

Così arriva la settima sconfitta in campionato e addio alla possibilità di allungare in classifica rispetto alle dirette concorrenti per la Champions. Un'altra medio piccola fatale dopo Monza, Empoli e Sampdoria (10 punti persi in tutto) e un altro gol subito in trasferta (ora sono 22). L'Inter non sa risolvere i suoi problemi che l'hanno relegata a -18 dalla capolista Napoli e alterna alti e bassi di rendimento. Le grandi non fanno così. Un bel problema per Inzaghi, destinato a vivere un'altra settimana di critiche proprio quando pensava di aver rimesso a posto le cose battendo Udinese e Porto.