AND THE SINNER IS… – JANNIK SINNER VINCE IL DERBY ITALIANO CON MATTEO BERRETTINI, NEL SECONDO TURNO DEL MASTER 1000 DI TORONTO, E VOLA AGLI OTTAVI DI FINALE – L'ALTOATESINO SI È IMPOSTO IN UN'ORA E MEZZA, CON IL PUNTEGGIO DI 6-4 6-3. E STANOTTE SE LA VEDRA’ CON ANDY MURRAY – IL ROMANO, APPARSO IN RIPRESA, HA SPRECATO 7 PALLE BREAK NEL PRIMO SET – L'ABBRACCIO TRA I DUE A FINE MATCH: “MI DISPIACE”, “E DI CHE…” – VIDEO

Estratto dell'articolo di per www.fanpage.it

JANNIK SINNER AL MASTER DI TORONTO

Come da classifica e quote dei bookmakers, Jannik Sinner ha battuto Matteo Berrettini nel secondo turno del Masters 1000 di Toronto. Una vittoria abbastanza netta, in due set e un'ora e mezza di gioco: 6-4/6-3 il punteggio per il 21enne bolzanino, che adesso è atteso negli ottavi di finale dall'ex numero uno al mondo Andy Murray.

Il match si giocherà oggi, nella notte italiana, e in caso di vittoria Sinner si troverebbe un quarto più che accessibile contro il vincente tra il redivivo Monfils e Vukic, con la prospettiva di incontrare poi Carlos Alcaraz in semifinale.

[…]Il derby contro Berrettini – un inedito visto che i due italiani non si erano mai affrontati – è stato di buon livello e combattuto soprattutto nel primo set, col romano che ha giocato bene e avuto tante occasioni per fare la differenza a suo favore (ha avuto ben sette palle break non sfruttate nel primo e nel quinto gioco), cedendo infine il servizio nel decimo game.

Jannik "Mi dispiace..." Matteo "E di che..." Sportività e rispetto, solo da imparare. Forza ???? pic.twitter.com/Jb78S8ixap — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) August 10, 2023

Da quel momento Sinner è sembrato non perdere mai il controllo della situazione, alzando le percentuali al servizio e non concedendo più palle break nel secondo set. Il parziale è stato deciso al secondo gioco, quando Berrettini si è fatto brekkare e poi è andato 0-3. […]

Bellissimo l'abbraccio tra i due a fine partita […]Jannik ha sussurrato a Matteo parole sincere e non di circostanza: "Mi dispiace…". Una frase che racchiude la consapevolezza del momento difficile del suo avversario, crollato al numero 38 in classifica in conseguenza dei tanti problemi fisici dei mesi scorsi […]

Altrettanto bella è stata la risposta di Berrettini, i cui occhi puliti erano lo specchio di parole altrettanto limpide: "E di che…". […]

