18 feb 2023 14:36

AND THE SINNER IS – IL TENNISTA ALTOATESINO BATTE IN DUE SET LO SVIZZERO WAWRINKA E CONQUISTA L’ACCESSO ALLE SEMIFINALI DEL TORNEO ATP 500 DI ROTTERDAM – IL MATCH È DURATO POCO MENO DI 75 MINUTI, CON IL 21ENNE CHE HA CHIUSO LA PRATICA IN DUE SET, E ORA PUNTA ALLA FINALE E ALLA VITTORIA, CHE SEMBRA ALLA SUA PORTATA – VIDEO