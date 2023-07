11 lug 2023 19:20

AND THE SINNER IS – IL TENNISTA ITALIANO A WIMBLEDON LIQUIDA IN QUATTRO SET E POCO PIÙ DI DUE ORE IL RUSSO ROMAN SAFIULLIN (6-4, 3-6 E POI UN SECCO 6-2 6-2) E SI QUALIFICA PER LE SEMIFINALI – JANNIK DOVRÀ AFFRONTARE IL VINCENTE DEL QUARTO DI FINALE TRA IL SERBO NOVAK DJOKOVIC E L'ALTRO RUSSO, ANDREY RUBLEV