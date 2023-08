AND THE WINNER IS…JANNIK SINNER – L’AZZURRO BATTE DE MINAUR A TORONTO E CONQUISTA IL PRIMO MASTERS 1000 DELLA CARRIERA. CON QUESTO SUCCESSO SINNER DIVENTA NUMERO 6 AL MONDO EGUAGLIANDO LA MIGLIOR CLASSIFICA DI MATTEO BERRETTINI CHE CI ERA ARRIVATO NEL 2021, L’ANNO DELLA FINALE DI WIMBLEDON – PER JANNIK È STATO UN 2023 DI CRESCITA LENTA E COSTANTE. DOPO LA SEMIFINALE A WIMBLEDON, LA VITTORIA A TORONTO. E ORA ARRIVANO GLI US OPEN…

Estratto da gazzetta.it

sinner vince a toronto

Finalmente, Sinner. Il titolo importante, quello che ancora mancava e che può far svoltare una carriera è arrivato. Anche Jannik, ora è campione di un Masters 1000. A Toronto l’altoatesino batte per la quinta volta in carriera Alex De Minaur, 6-4 6-1 e sale al numero 6 del ranking mondiale eguagliando la miglior classifica di Matteo Berrettini che ci era arrivato nel 2021, l’anno della finale di Wimbledon.

JANNIK SINNER AL MASTER DI TORONTO

La Race per le Finals, quella che indica il rendimento della stagione, invece, dice numero 4 subito dietro i tre campioni Slam, Djokovic, Alcaraz e Medvedev. Un regalo per i 22 anni che compirà mercoledì, un risultato che fa finalmente saltare il tappo, dà sicurezza, mette a tacere le tante critiche sulla mancanza di risultati di rilievo. Per l’allievo di Simone Vagnozzi, che non ha potuto godersi di persona il trionfo perché in vacanza, è stato un 2023 di crescita lenta e costante 2 finali 1000, la semifinale a Wimbledon e ora la vista sullo Us Open è mozzafiato.

