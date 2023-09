ANDIAMO A BERLINO, LEO! - È FINITA LA TELENOVELA TRA LEONARDO BONUCCI E LA JUVE: IL DIFENSORE AZZURRO SI TRASFERISCE ALL'UNION BERLINO (CHE IN CHAMPIONS GIOCHERA' CONTRO IL NAPOLI). FIRMERÀ UN CONTRATTO DA 2,5 MILIONI A STAGIONE PER UN ANNO CON OPZIONE PER IL 2025 - IL COMMENTO AMARO DI LEO: "POTEVA FINIRE MEGLIO CON LA JUVENTUS? È UN DISCORSO CHE POI AFFRONTEREMO. PER LA NAZIONALE VEDREMO..."

Estratto dell'articolo di Gianluca Oddenino per “La Stampa”

Fine della telenovela, ma soprattutto fine della BBC. Leonardo Bonucci lascia la Juventus dopo 502 partite e 17 trofei vinti (compresi 8 scudetti), facendo così calare il sipario su un'era. L'ultimo tassello dello storico muro difensivo composto da lui, Barzagli e Chiellini ha provato per tutta l'estate a restare aggrappato ad una squadra in cui era finito fuori dal progetto tecnico fin dal primo giorno di ritiro, perdendo anche i gradi di capitano, però solo nelle battute finali del mercato si è convinto che la sua situazione era ormai compromessa.

Per questo ha deciso di cambiare non solo aria, ma anche nazione e campionato: Bonucci ieri ha lasciato Torino per volare a Berlino, dove oggi firmerà il contratto (visite mediche già fatte) che lo legherà all'Union per un anno con opzione per il 2025. La cessione di Heintz al Colonia ha liberato il posto nella squadra popolare e anticonformista della capitale tedesca: il 36enne difensore troverà l'ex interista Gosens e giocherà ancora in Champions, dove sfiderà il Napoli oltre a Real Madrid e Braga.

«Sono contento ed eccitato di andare all'Union Berlino - ha commentato Bonucci prima di decollare da Roma, dove ha fatto scala per unirsi al suo agente Alessandro Lucci -: l'entusiasmo che ho respirato quando ho parlato con loro è stato importante e farò la Bundesliga, un grande campionato. Poteva finire meglio con la Juventus? È un discorso che poi affronteremo e ci sarà tempo per salutare i tifosi bianconeri».[…] i tedeschi lo pagheranno 2,5 milioni di euro netti a stagione e lui ne guadagnava 6 più bonus. […]

«Mi dispiace che sia finita così - ha detto Allegri -, però siamo stati chiari con Leo già da febbraio scorso quando io e la società gli abbiamo detto che doveva continuare da un'altra parte o smettere». […]

«Per la Nazionale vedremo - dice Bonucci -, adesso l'importante è iniziare a fare bene con l'Union». Per questo ha lasciato la Juve e riparte da Berlino, anche se fino all'ultimo ha provato a giocare ancora in Italia per questioni famigliari. […]

