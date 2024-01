23 gen 2024 19:15

ANDIAMO PE’ FRATTE? NO, PE’ FRATTESI! - IL CENTROCAMPISTA DELL'INTER ESULTA PER LA VITTORIA DELLA SUERCOPPA: "COME SE ALZA? NON SO PRATICO", MA A RUBARE LE SCENE È LA BOMBASTICA SORELLA DEL CALCIATORE, CHIARA - IL PROFILO INSTAGRAM DELLA 21ENNE È STATO PRESO D'ASSALTO DAI TIFOSI INTERISTI, CHE L'HANNO TEMPESTATA DI MESSAGGI E COMPLIMENTI: "NON SO SE SONO INNAMORATO PIÙ DI TE O DI TUO FRATELLO"