23 giu 2023 19:44

ANNAMO PE' FRATTE? NO, PER FRATTESI! ASTA TOSTA PER IL CENTROCAMPISTA DEL SASSUOLO (PENSATE COME SIAMO MESSI): IL MILAN, CON GLI 80 MILIONI INCASSATI DAL NEWCASTLE PER TONALI, SORPASSA L’INTER, BLOCCATA FINCHÉ NON RIESCE A VENDERE BROZOVIC E GOSENS. I ROSSONERI PUNTANO A CHIUDERE PER L’ATTACCANTE MARCUS THURAM MA HANNO LA GRANA THEO HERNANDEZ: L'ATLETICO MADRID POTREBBE OFFRIRE 70 MILIONI PER IL TERZINO CHE PIACE ANCHE AL MANCHESTER UNITED.