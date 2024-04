ANTONIO CONTE, TUTTI LO VOGLIONO MA CHI SE LO PIGLIA? - IL TECNICO E' INSEGUITO DAL NAPOLI (DE LAURENTIIS PROPONE UN TRIENNALE DA 8 MILIONI PIU' BONUS) MA PRENDE TEMPO - ALLA FINESTRA C'E' IL MILAN, CHE NON SA SE CONFERMARE PIOLI: "ANDONIO" SAREBBE INTRIGATO DALL'IDEA DI DIVENTARE IL PRIMO ALLENATORE A VINCERE CON JUVE, INTER E CON I ROSSONERI - ANCHE IL BAYERN MONACO HA FATTO UN SONDAGGIO. LE VARIABILI PSG, MANCHESTER UNITED E...

Estratto dell'articolo Enrico De Lellis,Giulio Cardone per "la Repubblica"

antonio conte 6

[…] Antonio Conte, […] è da tempo la prima scelta del presidente del Napoli, che con lui vorrebbe aprire un ciclo vincente. […] Dopo l’addio di Luciano Spalletti, De Laurentiis aveva provato ad affidargli subito la guida della squadra campione d’Italia ma senza successo. Un anno dopo, tutto è cambiato: la piazza che fu di Maradona, come detto più volte dal 54enne tecnico, può rappresentare una sfida intrigante. Però per lui non è tramontata l’ipotesi Milan, che ancora non ha deciso il futuro di Pioli.

antonio conte 2

L’idea di vincere con l’altra big italiana, dopo aver centrato titoli con Juve e Inter, ha sempre affascinato l’ex ct azzurro. E attenzione, la pista estera resta valida: il Bayern Monaco ha effettuato un sondaggio ma nello stesso tempo continua a valutare la posizione di Roberto De Zerbi. […] È alla finestra, Conte, anche relativamente alle situazioni di Psg, Manchester United, suo pallino da sempre, e Barcellona, ora incredibilmente impegnato a trattenere Xavi (che ha annunciato l’addio a fine stagione e non sembra intenzionato a cambiare idea). In tutto questo, il Napoli spera di convincere Conte al più presto, ma c’è (anche) da trovare l’accordo economico tra le parti.

antonio conte

L’allenatore chiede un ingaggio da oltre 10 milioni di euro netti a stagione per tre anni, il Napoli è arrivato a 8 più bonus. I contatti sono frenetici: De Laurentiis ha fretta, il tecnico no. Ogni giorno che passa, un nuovo club potrebbe bussare alla porta dell’ex Tottenham, a partire proprio dalla Premier League: oltre al Manchester United, c’è il ricco Newcastle saudita alla ricerca di un profilo di spessore. I tifosi napoletani sognano l’arrivo di Conte, che oltre all’aspetto economico chiederà garanzie sulla rosa, con investimenti importanti in caso di cessioni eccellenti come quelle di Osimhen — clausola da 120 milioni, scontata la sua partenza verso Premier o Arabia — e Kvaratskhelia. […]

ARTICOLI CORRELATI

antonio conte tottenham milan antonio conte antonio conte 3 antonio conte 4 antonio conte 5 antonio conte antonio conte