ANVEDI CHE LAZIO! LA SQUADRA DI BARONI SBANCA NAPOLI E MANDA L’ATALANTA AL COMANDO DELLA CLASSIFICA - DOPO IL SUCCESSO IN COPPA ITALIA, I BIANCOCELESTI CONCEDONO IL BIS IN CAMPIONATO CON UN GRAN GOL DI ISAKSEN – IL NAPOLISTA: “IL NAPOLI NON HA GIOCATO MALE MA IN ATTACCO NON FA MALE. DOPO QUESTA SCONFITTA, LUKAKU FINIRÀ SUL BANCO DEGLI IMPUTATI. IL BELGA NON SI È MAI RESO PERICOLOSO. KVARATSKHELIA HA TOCCATO POCHI PALLONI E...”

Massimiliano Gallo per ilnapolista.it

napoli lazio

La Lazio vince anche in campionato. Uno a zero a Napoli al termine di una partita molto intensa. Non bella secondo i canoni contemporanei del calcio. In realtà una godibile partita di calcio. L’ha decisa un gol di Isaksen: sinistro deviato in maniera decisiva da Olivera al minuto 79. Forse una ingenuità del Napoli che lasciato Olivera nell’uno contro Isaksen. Ma è anche naturale. Decisiva è stata la deviazione.

Probabilmente non è un caso che una volta tanto che gli azzurri si aggiudicano l’inutile statistica del possesso palla, perdono. La squadra di Conte non ha giocato male, anzi. Ma in attacco non fa male. Dopo questa sconfitta, Lukaku finirà sul banco degli imputati. Il belga non si è mai visto. Non si è mai reso pericoloso. Mentre sembrava in palla Kvaratskhelia che però ha toccato pochi palloni (da ricordare una sua punizione che nel primo tempo ha sfiorato l’incrocio). A centrocampo molto bello il duello tra Guendouzi e McTominay e anche quello tra Dele-Bashiru e Anguissa.

napoli lazio

La partita era avviata verso il pareggio ma entrambe le squadre hanno giocato pensando di vincere. La Lazio nel secondo tempo aveva colpito la traversa con Dele Bashiru. Anche il Napoli aveva poi colpito il palo esterno con un colpo di testa di Anguissa.

Il Napoli non ha giocato male. Ha provato a creare le occasioni. C’è riuscito raramente. Entrambe le squadre hanno fatto molta densità in mezzo al campo. “C’è l’acqua alta al centro” per dirla alla Nanni Moretti.

La Lazio si conferma squadra solida, ben messa in campo e con più calciatori in grado di avere il guizzo decisivo. Il Napoli è molto solido. A volte sembra un peso massimo, non sempre trova l’agilità e il cambio di passo. È un peso massimo che però non ha il colpo del ko. Lacuna seria.

napoli lazio

Il campionato non finisce oggi. Ma anche per andare in Champions occorre evitare passi falsi e giocare con concentrazione. Quest’anno anche la lotta per la Champions è molto agguerrita.