ANVEDI COME FLIRTA NANDO! FERNANDO ALONSO E TAYLOR SWIFT STANNO INSIEME? IL VIDEO SUI SOCIAL POSTATO DAL PILOTA SPAGNOLO SCATENA LE IPOTESI: C’E’ UNA RELAZIONE TRA I DUE O L’EX FERRARISTA, TORNATO DA POCO SINGLE DOPO LA FINE DEL SUO FIDANZAMENTO CON ANDREA SCHLAGER, GIORNALISTA SPORTIVA AUSTRIACA, CE STA A PROVA’ CON LA POPSTAR? – VIDEO

Fernando Alonso uploads a Tiktok with a Taylor Swift song. He definitely knows ? pic.twitter.com/IIK9gv4NRj — formularacers (@formularacers_) April 24, 2023

Estratto da gazzetta.it

Fernando Alonso e Taylor Swift stanno insieme? Una coppia a sorpresa sta scatenando la fantasia degli utenti social di tutto il mondo. Il pilota campione di Formula 1 di 41 anni e la cantante e pop star 34enne si starebbero frequentando anche se il loro rapporto sarebbe ancora alle prime fasi di conoscenza.

Taylor Swift è reduce dalla fine della relazione con l'attore Joe Alwyn con cui è stata per ben sei anni. I fan della pop star erano convinti che la donna si stesse ancora riprendendo da questa rottura, quando all'improvviso nei giorni scorsi ha iniziato a montare questa voce incontrollata. Un gossip gettato nel mare incontrollato dei social di tutto il mondo e che non sembra avere alcuna base concreta. Non ci sarebbero foto di loro due insieme, non ci sarebbero dettagli sul luogo e il modo in cui si sono incontrati.

Quel che è certo è che Fernando Alonso, sempre con la risposta pronta in ogni intervista, non ha perso la sua ironia e per eccitare ancora di più gli utenti social ha postato un ironico video ammiccante. In un video sul profilo TikTok di Fernando Alonso, si vede il pilota seduto su una poltrona con sottofondo una versione accelerata di Karma canzone di Taylor Swift. La didascalia recita solo "Settimana della gara" visto che le auto di Formula 1 tornano in pista nel weekend. Ma alla fine del brevissimo video Alonso guarda in macchina e fa l'occhiolino. Un video ammiccante per confermare la relazione, per giocarci, oppure un invito a Taylor Swift a conoscersi sul serio?

(…) Quel che è certo è che anche il pilota della Aston Martin è diventato da poco single dopo la fine del suo fidanzamento con Andrea Schlager, giornalista sportiva austriaca.

