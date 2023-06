ANVEDI "ER PROFETA"! HERNANES PROPONE UNA NUOVA INTERPRETAZIONE DELLA BIBBIA: "SBAGLIATO INTERPRETARLA CON LO STESSO "PARADIGMA DI 2000 ANNI FA". DAL BRASILE RACCONTANO DELL'ULTIMO LIBRO DELL'EX CENTROCAMPISTA DI INTER, LAZIO E JUVE, RIBATTEZZATO "IL PROFETA". SULLA SCOMPARSA DI BERLUSCONI: “AVREI VOLUTO LAVORARE CON LUI. ANDAVO SU YOUTUBE A VEDERE I SUOI DISCORSI PERCHÉ..”

In Italia si è fatto apprezzare con le maglie di Lazio, Inter e Juve, ora continua a far parlar di sé per altri motivi, non per il calcio. Hernanes, il cui soprannome quando era calciatore lo ricordano tutti, il Profeta, ha proposto una nuova interpretazione della Bibbia. Lo hanno raccontato dal Brasile, a scriverlo è il portale Headtopics Brazil che racconta dell'ultima fatica letteraria, "La lettera del profeta", dell'ex centrocampista del campionato italiano, alle prese in questi giorni con presentazioni e autografi.

Hernanes, arrivato in Italia grazie al club di Lotito, nella sua opera analizza Antico e Nuovo Testamento e, si legge, propone una versione inedita, senza paradigmi, della bibbia. Il brasiliano, da portatore di fede, vuole "riscattare il senso originario di cosa sia il Vangelo, il messaggio di Gesù e la fede" specificando che è sbagliato, oggi, interpretare la Bibbia con lo stesso "paradigma di 2000 anni fa".

Hernanes, ex centrocampista di Inter, Lazio e Juventus, ha parlato in esclusiva a Sportitaliamercato, commentando la scomparsa di Berlusconi: "Silvio è stato un'icona, ad un certo punto andavo su Youtube a vedere i suoi discorsi perché mi piaceva come comunicava, il modo in cui interagiva con i giocatori, con grande intelligenza. Sapeva sorridere, giocare ed essere serio allo stesso modo e non era un aspetto secondario. E' stato un grande presidente, avrei voluto conoscerlo di persona per poter lavorare con lui".

