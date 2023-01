7 gen 2023 12:38

ARABIA ESAURITA – NEANCHE IL TEMPO DI ARRIVARE ALL’AL NASSR CHE SCOPPIA IL PRIMO CASO RONALDO: IL PORTOGHESE, CHE NON POTEVA SCENDERE IN CAMPO, SE NE VA DALLO STADIO ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO - MOLTI RICORDANO CHE UN ATTEGGIAMENTO SIMILE HA PORTATO ALLA ROTTURA DEI RAPPORTI CON IL TECNICO DELLO UNITED TEN HAG – IN ARABIA DILAGA LA RONALDO-MANIA. GLI INVASORI CHE HANNO MIMATO LA CLASSICA ESULTANZA DI CR7 CON TUTTO LO STADIO CHE HA URLATO "SIUUM!". LA PARTICOLARITÀ? NESSUNO DEI DUE È TIFOSO DELL'AL-NASSR – VIDEO